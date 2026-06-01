現在、沖縄県に接近中の台風6号は、今夜には沖縄本島に直撃する見込みで、現在 暴風域には入っていませんが、すでに非常に強い風が吹いており、暴風警報が発表されています。予想最大瞬間風速は45メートルと猛烈な風の恐れがあります。その後、あすからあさってにかけて本州南岸を東に進み、関東にはあさって昼ごろに最接近する予想です。沖縄県では活発な雨雲がかかり始めていて、予想される、あす昼までの降水量は沖縄などで250