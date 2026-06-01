気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞責任ある役割を任されやすい時期です。そのため、あれこれ手を広げ過ぎないほうが安心できるでしょう。人間関係では横のつながりを大切にすることが運を広げますが、「分かってくれるだろ