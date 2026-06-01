FANTASTICS from EXILE TRIBEの澤本夏輝さんは5月31日、自身のInstagramを更新。おいっ子と東京ディズニーランドを訪れたプライベートショットを公開しました。【写真】おいっ子とのディズニーショット絵文字チョイスにも注目集まる澤本さんは「今更冬に行ったやつ」とつづり、写真を6枚載せています。おいっ子と東京ディズニーランドを楽しむプライベートショットです。手をつないでパーク内を歩く後ろ姿や、ベンチに並んで座る姿