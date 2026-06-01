6月の株式市場の傾向（日経225銘柄）6月相場は、ボーナス月ということもあり、個人投資家が意欲的に株を買い付ける時期と言われています。その影響で、新興株を中心に値上がりしやすい傾向がありますが、中には株価が下がりやすい銘柄もあります。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被らずに済むでしょう。株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、6月の株式市場について検証していきます。■検証条件