文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、私立学校に通う子どもの学習費総額は年間で小学校が約174万円、中学校は約156万円と、保護者にとって極めて重い負担となっています。「子どもへの教育こそ最大の投資」と信じ、私立中高一貫校から一流私立大学まで総額3,100万円の教育費を注ぎ込んだエイジさんも、そんな教育費の重圧を耐え抜いた一人でした。しかし定年を迎えたいま、手元に残ったのは「老後資金ゼロ」という