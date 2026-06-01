気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞積み重ねてきたことが評価されやすい時期です。これまでの経験や成果を振り返り、自分の中でしっかり理解しておくことが大切になるでしょう。どんな場面でどう生かせるのかを考えておくことで、