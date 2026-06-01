気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞あなた自身が中心となり、周囲が自然と動いていく時期です。その分、人が集まりやすく、頼まれることも増えるでしょう。ただ、二つ返事で引き受けていると、いつの間にか便利な存在になってしまう