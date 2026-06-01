子育て中に周囲へ助けを求めることをためらったり、ひとりで抱え込んでしまったりしたことはありませんか。「家族の健康を支え 笑顔をふやす」をビジョンとし、家族と向き合う全ての人の伴走者として、心身ともに健康な生活を支援する株式会社カラダノート（東京都港区）が実施した「周囲への頼り方」に関するアンケート調査によると、回答者の約25%が「周囲に頼れていない」と回答していることが明らかになりました。【ランキング