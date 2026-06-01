熊本市で猫飼育可の物件を専門に仲介する不動産会社「株式会社ネコ不動産」（熊本市南区）の代表取締役・鶴上万里生さんが「ネコと住める住宅情報サイトネコ不動産.com」の立ち上げに挑戦している。6月からクラウドファンディングで資金を募り、猫と暮らせる賃貸や戸建て住宅を、エリアや飼育頭数などの条件別に探せる全国対応の住宅情報サイトを目指す。猫と暮らしたい人と、猫飼育可物件を持つオーナー・管理会社をつなぐ試み