新たにエントリーモデル追加でより身近にスバルは2026年5月21日、主力SUV「フォレスター」の改良モデルを発表しました。今回の改良では、1.8リッター直噴ターボエンジン搭載車に、新グレード「Touring（ツーリング）」と「Touring EX（ツーリングEX）」が追加されています。フォレスターは1997年の初代モデル登場以来、スバルを代表するSUVとして展開されてきました。現行型は2025年に登場した6代目で、先進安全装備や高い実用