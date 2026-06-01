二宮和也が、6月1日（月）に自身のXを更新。5月31日（日）をもって活動を終了した嵐への思いをつづり、ファンから反響が届いている。【写真】ステージに並ぶ5つのシャンパングラス二宮和也が公開したポスト■5人で再びファンの前へ5月31日（日）に東京ドームで「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演を開催し、26年半の活動に幕を下ろした嵐。二宮は公演翌日、ステージ上に5つのシャンパングラスが置かれ