今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【豚ときのこの和クリームパスタ】飯作って食べるで #82【VOICEROIDキッチン】』というちくわかさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）乳製品といえばプロテインの値上げしんどいね？﻿【豚ときのこの和クリームパスタ】飯作って食べるで #82【VOICEROIDキッチン】最近、牛乳を再評価しているという料理動画投稿者のちくわかさんが、“豚ときのこの和クリーム