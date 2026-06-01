【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリージャパン【実際の映像】徐にガバッ！競技外のちょっとした作業風景5月31日まで開催されたWRC第7戦ラリージャパン。競技は大盛盛況のうちに幕を閉じたが、30日のデイ2、その競技間の“タイヤフィッティングゾーン”での一幕が反響を集めている。様々なマシンが次のステージに向けてタイヤ交換などを行うなか、車両のルーフから、窓を徐にガバッとはめ込むという一コマが捉えられ、ファンの注