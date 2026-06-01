紙用の接着剤として親しまれる「アラビックヤマトのり」を、前髪などにつけて髪形をキープする方法がSNSで広がっている。製造・販売するメーカーは、本来の用途では安全性を確認しているものの、想定外の使用では安全性を保証できないとして注意を呼びかけている。高校生「代用みたいな感じで便利」カメラが捉えたのは、定番の文房具として一度はお世話になった人も多い「アラビックヤマトのり」。紙を貼り付けるための接着剤とし