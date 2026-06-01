元衆院議員の宮沢博行氏が、政治団体「創生党」を設立する。なぜ「保守勢力の結集」を掲げる新党を立ち上げるのか。ABEMA的ニュースショーで、新党発表会見直前の宮沢氏がその思いを語った。【映像】“パパ活不倫”で辞職した当時の宮沢氏（実際の様子）──このタイミングで新党を立ち上げようと思った理由は何か。「自民党にいる時から限界を感じていた。特に賃上げが本格化した頃に、『所得税や社会保険料を下げた方が良くな