東京都小金井市の住宅に強盗目的で侵入したとして、警視庁捜査1課は1日までに、住居侵入の疑いで、群馬県高崎市、職業不詳川野剛貴容疑者（24）を逮捕した。この住宅は5月以降、複数回の住居侵入被害に遭っており、同課は、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）に住宅に関する情報が漏れて狙われたとみている。逮捕容疑は5月12日午後8時10分ごろ、金品を奪う目的で住宅の敷地内に侵入した疑い。住宅周辺の防犯カメラには、川野