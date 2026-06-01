サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）に開催国として出場する米国代表（FIFAランク16位）が5月31日（日本時間6月1日）、米ノースカロライナ州シャーロットで同じW杯出場国のセネガル代表（同14位）と親善試合を行い、3―2で勝った。MFクリスチャン・プリシック（27＝ACミラン）が1得点1アシストと活躍。セネガルはFWサディオ・マネ（34＝アルナスル）が2ゴールを決めた。選手が水分補給を含めた短い休息を取る目的で今大会