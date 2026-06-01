俳優の妻夫木聡（45）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。俳優・佐藤隆太との2ショット写真を公開し、同日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐にメッセージを送った。【写真】「立ち会えてよかった」嵐ラストライブに参戦！妻夫木聡＆佐藤隆太の2ショット※2枚目5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are