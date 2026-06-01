タレントの辻希美（38）が、次男の運動会へ行った後、熱中症のような症状に見舞われたことを明かした。【映像】体調不良で横になる辻希美や運動会弁当インフルエンサーとして活躍する18歳の長女・希空をはじめ、15歳の長男・青空、13歳の次男・昊空、7歳の三男・幸空、生後9カ月の次女・夢空、5人の母である辻。Instagramでは家族との日常について発信し、クリスマスパーティーの様子や家族7人全員で初旅行し箱根を満喫する姿