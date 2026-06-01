２０２７年春卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が１日、解禁された。すでに就活生の７割が内々定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は３年続けて低下し、空前の「売り手市場」は曲がり角を迎えつつある。第一生命保険の本社ビル（東京都千代田区）は、１日午前９時前からリクルートスーツを着込んだ学生らの姿が目立った。２７年卒は前年より８２人少ない５０５人の採用を予定している。横浜国立大４年の男子