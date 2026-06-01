TravisJapanの七五三掛龍也（30）が1日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐について語った。TravisJapanとしてデビュー前に嵐のバックダンサーを務めていた七五三掛。「嵐兄さんは、あれだけ大活躍されててスターなのに凄く気さくで。ジュニアのみんなと嵐兄さんのご飯会とかも作ってくれて。ほんとに優しいんですよね」と語った。中で