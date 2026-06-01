俳優の土屋太鳳（31）が、家族で出かけた際の親子ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】片寄涼太が反応した土屋太鳳の親子ショット2023年1月にダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）と結婚を発表し、この年の8月には第1子の誕生を報告していた土屋。これまでInstagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常をたびたび発信し、「お子さん大きくなりまし