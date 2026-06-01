台風6号の接近にともない航空各社では400便以上欠航になるなど交通機関にも影響が出ています。空の便では、沖縄の那覇空港などが終日閉鎖されている影響で航空各社あわせて、きょう1日は405便が欠航となっています。欠航便は、日本航空が71便、全日空が104便などとなっていて、2日も両社あわせて130便以上の欠航が決まっています。一方、鉄道への影響です。東海道新幹線は現時点で「計画運休」の予定はありませんが、2日夜から3日