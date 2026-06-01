米国・ＷＷＥの「クイーン・オブ・ザ・リング」トーナメントの組み合わせが発表され、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイと?美しき狂気?ジュリアは初戦で激突することになった。ＰＬＥ「クラッシュ・イン・イタリア」（３１日＝日本時間１日、トリノ）後のポストショーで明かされたもので、トーナメント１回戦でイヨ、ジュリア、ロクサーヌ・ペレス、ラッシュ・レジェンドがフェイタル４ＷＡＹマッチで対戦する。同ト