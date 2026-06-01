サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は31日、ホームでガイナーレ鳥取とのプレーオフに臨みました。31日にホームでガイナーレ鳥取を迎え撃ったツエーゲン金沢。しかし前半2分、いきなり先制点を奪われ、苦しい立ち上がりとなります。このビハインドを背負ったまま迎えた後半15分に追加点を奪われ、リードを広げられます。攻撃陣を入れ替え、反撃