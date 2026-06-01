メーガン妃は、自身のブランド「アズ・エヴァー」を立ち上げた際、インフルエンサーを活用したＰＲ戦略をとっていたが、現在は最新のソーシャルメディア投稿で家族を第一に押し出す姿勢を示している。英紙デーリー・メールが先日、報じた。メーガン妃は先週、ファンに対して家族それぞれに好きなジャムが違うことを明かした。その中には、７歳のアーチー王子と、４日に５歳になるリリベット王女という２人の子供も含まれている