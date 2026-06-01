俳優の山崎育三郎（４０）が５月３１日に自身のＳＮＳを更新。人気俳優との２ショットを公開した。インスタグラムに俳優の小池徹平と親しげにピースした写真を投稿。「今夜も同級生。４０になってもキラキラなてっぺい」とコメントした。自身がＭＣを務める「おしゃれクリップ」のハッシュタグをつけ、小池が出演したことを報告した。二人は同じ１９８６年１月生まれの４０歳。この投稿には１０００を超える「いいね！」が集