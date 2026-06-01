米女子ゴルフツアー「ショップライトＬＰＧＡ」最終日（３１日、ニュージャージー州ギャロウエーのシェービュー・ベイコース＝パー７１）、首位と４打差の２位から出た岩井千怜（Ｈｏｎｄａ）は、２バーディー、ボギーなしの６９で回り、通算６アンダーの４位だった。優勝は通算９アンダーでセリーヌ・ブティエ（フランス）。２番でチップインバーディーを奪うと３番でも一つ伸ばした。スコアを落とすことなく１日を終え「今日