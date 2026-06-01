バスケットボール女子Ｗリーグのトヨタ自動車は１日、２０１６年リオデジャネイロ五輪日本代表の渡嘉敷来夢が加入すると発表した。５月３１日にアイシンからの退団を発表していた。渡嘉敷はリリースを通じて「トヨタ自動車アンテロープスの一員になりました渡嘉敷来夢です。新しい環境・新しい仲間・ファンの皆さまと一緒に戦えることに凄くワクワクしています。自分自身の成長はもちろん、チームの勝利・優勝に貢献できるよう、