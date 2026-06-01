名古屋市南区で、85歳の男が運転するマイクロバスにはねられた男女2人が死亡したひき逃げ事件で、愛知県警が6月1日、男が勤務するスイミングスクールに家宅捜索に入りました。酒井照也容疑者(85)は5月29日、南区の桜本町交差点で、横断歩道を渡っていた大石有記さん(36)ら2人をマイクロバスでひき逃げし、死亡させた疑いで逮捕・送検されています。酒井容疑者は南区汐田町にあるスイミングスクールの送迎バスの