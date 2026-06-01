今回は、絶海の孤島を舞台にした戦慄のパニック・サスペンス漫画『ケガレタチ』（原作：仁藤砂雨、作画：竹添裕史）をご紹介します。 閉鎖空間でのサバイバルや謎解き要素が好きな方は必見の作品です。 100年ぶりの無人島に上陸した若者たち 物語の舞台は、日本に唯一残された「未踏峰」の山がある絶海の孤島「隠奥島（いんおうとう）」です。 先祖からこの島を丸ごと相続した若者・島津（28）は、島を有名にして余生を遊