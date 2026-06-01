5月31日午後、福岡市東区の海岸で小学5年の男の子が溺れる事故があり、意識不明の重体です。男の子は友人の小学生4人で泳ぎに来ていたということです。警察と消防によりますと、午後3時すぎ、福岡市東区の奈多漁港近くの海岸で、「男の子が水面に浮いている」と通行人から消防に通報がありました。溺れたのは小学5年の11歳の男の子で、近くの人に救助され病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。男の子は友人の同級生4人で泳