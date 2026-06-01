東京時間10:56現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23884.00（+97.00+0.41%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4560.00（-33.00-0.72%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 中東情勢警戒でNY金先がやや軟調、東京金は円安の影響もありしっかり