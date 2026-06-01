アジア株韓国株急騰、GSがサムスン電子とSKハイニックス引き上げレノボも 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 25316.35（+133.96+0.53%） 中国上海総合指数 4072.09（+3.52+0.09%） 台湾加権指数 45555.17（+822.23+1.84%） 韓国総合株価指数 8840.19（+364.04+4.29%） 豪ＡＳＸ２００指数 8719.20（-12.45-0.14%） アジア株は高安まちまち。 上海株と豪州株は冴えない、米イ