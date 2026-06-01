回転寿司「スシロー」を展開する株式会社あきんどスシローは、6月1日より新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」の提供をスタートする。【画像】新たな「スシローポイント」のイメージスシローではこれまで、アプリ予約等で貯まる「まいどポイント」や、小学6年生以下のお子さま向けの「だっこずしスタンプカード」などのプログラムを展開してきた。今回、スタイルに合わせてより自由に、よりスシローを楽しんでもらえ