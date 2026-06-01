モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーコスチュームのバースデー前祝いショットを披露した。「MOTORSPORTトークショーinカーポートマルゼン西宮店暑い中今年も沢山のご来場ありがとうございました！」とイベント来場者に感謝。「新体制になって初めてのフルメンバーでのトークショー、GTやSFの裏話も聞けて楽しんでいただけたのではないでしょうか？サ