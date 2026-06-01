2026/5/15-5/21のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.0％増、TOP100の初登場作は9作（前週13作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位（前週2位）はサカナクション「夜の踊り子」（623.6万回）。2012年リリースの楽曲だが、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と同曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散されたことで4月から再生回数