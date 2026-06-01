ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が5月31日配信の「ななにー地下ABEMA」（後8・00）にゲスト出演。フィギュアスケート業界の衝撃費用を明かす場面があった。この日は「今SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は！？ 意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞSP」を配信した。第1子妊娠中のみちょぱこと池田美優の代役として出演した高橋さん。番組内で