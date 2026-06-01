保育園で子どもがどんな風に過ごしているか、親としては気になりますよね。子どもからネガティブな話を聞くと、必要以上に心配してしまうことも。今回は、息子が保育士さんに「気持ち悪い」と言われたという人のエピソードをご紹介します。派手な柄のズボン「保育園から帰ってきた3歳の息子が『今日、〇〇先生に気持ち悪いねって言われた』と言い出しました。息子の担任はいつも優しそうな人で、まさかそんなことを言うなんて……