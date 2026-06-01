31日、横手市増田町の山林に山菜採りに行った男女2人が道に迷い、一時連絡がとれなくなりました。2人は夜になって自力で下山しけがなどはありませんでした。横手警察署の調べによりますと、31日午前7時ごろ、東成瀬村の74歳の男性と横手市の45歳の女性が横手市増田町狙半内の山に山菜採りに行き、帰る予定の昼過ぎになっても戻りませんでした。男性の家族が連絡したところ、道に迷っているという話を聞いたということです。その後