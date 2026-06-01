クマによる被害から子どもたちを守るため、県は爆竹を鳴らすなどして、通学路や校舎に寄せ付けない対策を始めました。秋田市では1日、クマの出没が確認されたエリアで対策が始まりました。御所野小学校では午前6時ごろ、県から委託を受けた警備会社の職員が周辺を巡回。その後、校舎の近くで爆竹を鳴らしました。通学路や学校周辺でのクマの目撃が相次いでいる県内。子どもへの被害を防ぐため、今週は県内31の学校を対象に対策が行