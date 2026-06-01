サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマは、「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルで、オクラホマシティ・サンダー相手にシリーズ平均27.3得点10.9リバウンド3.1アシスト1.4スティール2.7ブロックを残し、投票者全員から得票されて満場一致でウェスト決勝MVPに輝いた。 224センチという圧倒的な高さと長さを誇る22歳は、フィールドゴ}