アクセルマークはストップ高カイ気配。前週末５月２９日取引終了後、コンヴァノから資金調達を受けると発表した。第三者割当増資による９億円と、コミットメント型タームローン・ファシリティー契約による融資極度額３０億円の合計３９億円を調達する。これに伴い、アクセルＭはコンヴァノの連結子会社となる。コンヴァノからの支援を受け、上場維持基準への適合や連結業績の改善を図り、時価総額２００