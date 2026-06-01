「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１１時現在で、テスホールディングスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でテスＨＤは４日続落。同社は再生可能エネルギー発電所の設計・施工や運営などを手掛ける。再生可能エネ普及の流れを追い風に業績を拡大しており、直近の第３四半期累計決算は営業利益が前年同期比３４．６％増の３５億９２００万円と