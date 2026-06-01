・ノリタケがＳ高で一気に新高値、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速 ・グリーンエナが大幅反発、倉敷市における系統用蓄電池システムの工事を受注 ・インスペックが続急騰で新値街道ばく進、ＡＩ半導体の最終工程にも特需発生の思惑 ・キオクシアが７万円台に突入、モメンタム株への資金流入続き外資系証券の格上げも ・サンリオが大幅続伸、特別調査委員会の調査報告書受領でアク抜け感強まる ・トリケミカルは