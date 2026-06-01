放送中のドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／以下、『サバ缶』）は、気がつけば早くも折り返し地点を過ぎ、物語は佳境へと入っていくことに。若者たちの宇宙食開発という壮大な夢を描くものとあって、その展開は想像以上にスピーディかつダイナミックだ。次から次へと新キャラクターが登場し、物語を前へ前へと推し進めていく。 参考：小林虎之介×伊東蒼、『宙わた』“同窓会”対談『テミス』に感じた