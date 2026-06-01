チェコサッカー協会(FACR)は5月31日、北中米ワールドカップに臨むチェコ代表メンバーを発表した。5大会ぶり10回目の出場となるチェコは、国内の強豪スラビア・プラハから10人を招集した。グループリーグでは韓国、南アフリカ、メキシコと対戦する。以下、チェコ代表メンバー▽GKルカーシュ・ホルニ-チェク(ブラガ/ポルトガル)インジフ・スタニェク(スラビア・プラハ)マチェイ・コバ-ジュ(PSV/オランダ)▽DFブラディミール・