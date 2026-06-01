ファジアーノ岡山は1日、FWウェリック・ポポ(24)が他クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。ポポは昨年6月にレッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル)からの期限付き移籍で岡山に加入。今季はJ1百年構想リーグで15試合3得点を記録している。岡山は「今後につきましては、正式に決定次第、あらためてお伝えさせていただきます」としている。