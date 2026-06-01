韓国で貨物車を運転中に横断歩道を渡っていた新婚の夫婦をはね、妊婦と胎児を死亡させた50代の運転者に禁錮刑の執行猶予が言い渡された。【画像】韓国でマラソン選手が乗用車に追突され重傷…事故の決定的瞬間5月30日、法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁・刑事6単独は、交通事故処理特例法上の致死および致傷の容疑に問われた50代の男に対し、禁錮2年、執行猶予3年を言い渡した。男は昨年9月10日午後10時ごろ、議政府市