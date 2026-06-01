二宮和也が自身のXを更新。ラストライブ後に投稿した1枚が、100万件を超えるいいねを集めるなど、大きな反響を呼んでいる。 【写真】二宮和也が投稿したステージ上での1枚／ラストライブ当日＆翌日の投稿／ツアー中には舞台裏でのエピソードを明かしたことも ■二宮和也「最後の最後まで嵐。5人で嵐。」 嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の